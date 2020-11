El firme mensaje del hijo de Norita para su madre tras escándalo de violencia de género

El mismo utilizó las redes sociales para enviar públicamente su apoyo a su madre luego de que la misma denunciara públicamente en su programa mañanero que fue víctima de un supuesto intento de feminicidio.

Norita Rodríguez expuso su relación fallida esta mañana en 'Buenos Días América' al hacer público que su ex pareja de nacionalidad brasileña la agredió física y verbalmente e incluso intentó matarla. (Ver la nota)

Oscar Fadlala, hijo de la mediática y más conocido como "Norito", salió al paso y envió su apoyo a su madre mediante redes sociales en el que sentenció.

"Así se ve una guerrera que pisa fuerte, con la mirada hacia arriba y con el fuego en los ojos. Fuerza mami" palabras que hacían pie a una fotografía de su progenitora.

Fadlala también apareció en un programa de tv donde señaló que el supuesto agresor Marcos Gómez Da Silva de nacionalidad brasileña, quien se encuentra con orden de captura por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, necesita "ayuda profesional".

"No me quiero meter en ningún tipo de quilombo, pero las atrocidades que escuché de mi vieja me pusieron loco" empezó diciendo.

"No sabía nada de mi vieja esta que me dijo 'che, mirá, me pasó esto y necesito tu ayuda' y obviamente la acompañe en todo el proceso de llevarla a todos los lugares necesarios para hacer la denuncia".

"Las pruebas las tenemos, eso no quiero que haya ningún tipo de duda".

"Una persona que prácticamente era como mi padrastro, compartiría con nosotros todos los domingos, venga a armar semejante quilombo de un día para el otro no tiene lógica y no tiene concordancia".

"Él no está bien, necesita ayuda profesional" sentenció.