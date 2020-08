Fio Migliore responde críticas en su contra: "Mis ojeras se llaman madre soltera y full time"

Gran repercusión tuvieron los videos que la ex modelo Fiorella Migliore compartió para relatar su experiencia con el ayuno intermitente.

Su apariencia en los mismos preocupó a sus seguidores y acaparó titulares en diversas páginas de farándula.

Ofendida, y defendiendo como de costumbre su estilo de vida, Fiorella compartió este jueves un nuevo descargo:

"Estoy sana. Radiante. Feliz. Empoderada. Ganas de decir tantas cosas respecto a mi 'apariencia' y que 'ya no queda nada de la que era yo' pero prefiero reservarme las palabras ya que el tiempo no me sobra. Y dedicar más tiempo a mi hijo y menos a los comentarios ignorantes", empezó diciendo.

Inmediatamente después compartió la imagen de una olla de comida quemada y protestó: "Esto pasa cuando intento responder mensajes ridículos. No tengo tiempo para macanadas y justificar mi estilo de vida y decisiones. Mis ojeras se llaman madre soltera y full time".

Luego realizó una serie de reflexiones sobre los cánones de belleza impuestos por la sociedad y sentenció:

"Tal vez hay algo mal en tu cabeza y no en la mía. Trabajo mucho en mí y en mi manera de ver las cosas para llegar a ser la loca que ves en esta cuenta, que sale sin posar, sin maquillajes y sin buscar alimenta el ego".

Mirá el video: