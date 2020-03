Fio Migliore responde a lectores de "Hoy" que cuestionan su forma de vida

En sus historias de Instagram, la activista Fio Migliore respondió un artículo publicado por el diario Hoy con el título "Fiorella Migliore amamanta a su hijo en la calle y enternece en redes".

La también influencer empezó su descargo expresando:

"Mi hijo se alimenta de mis tetas, y yo hago lo que quiero donde quiero si así lo necesita. Mis tetas no son solo su alimento sino su cobijo, su centro. Se ve que mucha gente no recibió la atención deseada en su infancia y anda por la vida con muchísimos mambos en su cabeza. Pero sinceramente no puedo hacerme cargo del morbo con el que carga la gente en sus cabezas. Dar la teta en lugar público!".

Luego de esa primera queja Fiorella compartió algunos comentarios de los lectores del diario haciendo acotaciones al lado:

"Y la gente sigue creyendo lo que la prensa amarillista quiere que crea", observó molesta al lado de unos comentarios que hablaban de su postura contraria a la vacunación y al consumo de productos lácteos.

"Dicen cosas que no dije, me hacen quedar como 'anti' esto y 'anti' aquello", lamentó.

Finalmente, la hija de Lourdes Llanes criticó la redacción de la nota tildándola de "vyrorei subjetivo".