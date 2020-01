Fio Migliore recordó cómo vivió su "embarazo vegano"

Compartiendo un video donde se la ve haciendo yoga con su pancita de embarazada, Fiorella Migliore contó detalles de su embarazo vegano y reveló que dio a luz en su casa.

Fio utilizó los hashtags "parto domiciliario" y "como era antes" para sentar su postura al respecto:

"Diez días antes de parir en esa misma habitación, hacía estas rutinas (y cantaba el Adi Shakti durante todo el embarazo) además de caminar bastante! Me dijeron que si me mantenía súper activa iba a tener un parto genial y así fue. Casi 3 horas de trabajo de parto activo. Vale aclarar las infusiones de hojas de frambuesa que tomé desde la semana 37, que ayudan a tonificar el útero para que las contracciones sean más intensas y sí que fueron. Y hoy, después de casi 8 meses... un pequeño gigante lleno de rollos hermosos, duerme a mi lado haciéndome sentir la mujer más bendecida del mundo", escribió la ex modelo.

Elio es producto de la relación de Fio con el baterista de Molotov, Randy Ebright.

Si bien se rumoreó que ambos estaban distanciados, la hija de la actriz Lourdes Llanes arrobó en sus últimos posteos al padre de su hijo, agradeciéndole por haberla convertido en mamá.