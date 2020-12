Figuras de América Tv responden a programa "pichado" tras polémica entorno al Paraná 

Tanto Diego Martínez, Carlos Gómez, Eva Rodríguez, Norita Rodríguez, y Nico Serrano salieron al paso tras las polémicas declaraciones del programa El Repasador, que acusaron a los Premios Paraná de haber "arreglado" el galardón a mejor programa de interés general con América Tv.

"Nosotros estamos muy contentos con el logro que conseguimos con el Paraná, bien o mal es un trabajo que está haciendo mucha gente, que se siente conforme con las conquistas, porque el premio lo que significó es un reconocimiento al trabajo que hacemos todos los días" expresó Carlos Gómez en América Noticias, "No se metan con el trabajo de la gente" concluyó.

Por su lado, Eva Rodríguez reconoció que el grupo argentino sumó más gente en la pandemia al contrario que otros medios de comunicación.

"Este canal está lleno de trabajadores paraguayos, este medio lo que hace es generar trabajo para compatriotas nuestros y lo hizo de manera ininterrumpida todo este 2020, no podemos menospreciar el trabajo que hizo cada compañero y toda la apuesta que hace el canal por nosotros."

Mientras tanto Diego Martínez acusó al programa en cuestión de "desinformar y mentir" a la gente y sostuvo, "Nosotros como medio de comunicación todos los días decimos que aunque no nos guste una postura siempre vamos a acompañar la libre expresión, pero es de muy mal gusto cuando se instalan programas de tv que pretenden instalar campañas de desinformación, unas perspectivas y mentiras que pretenden instalar".

Así también los conductores del programa ganador del Premio Paraná, Norita Rodríguez y Nico Serrano utilizaron su espacio en la pantalla para hablar del mismo asunto.

"Cuando uno va a criticar por maldad o porque te pica, rascate pero callate, porque te estas metiendo con el trabajo de muchos paraguayos. A vos te digo, si te pichaste porque no ganaste el Paraná no critiques a los que ganaron" disparó Norita, mientras Nico Serrano puntualizó, "Es simpática la actitud de la gente, cuando nosotros ganamos está todo bien, pero cuando el otro gana parece luego que no nos gusta que los demás tengan éxito".