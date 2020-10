Fernando Ruttia quiere oler al Pionero y éste le responde

Una insólita conversación sobre olores en el programa 'En Boca de Lobos' desembocó en un contacto telefónico con el pionero Rubén Rodríguez donde el farandulero Fernando Ruttia le preguntó a éste si olía bien.

"¿Oles rico?" preguntó el panelista a la voz de oro. "Me imagino porque te veo en televisión que oles rico".

El pionero no dudó un segundo en responder la pregunta y confesó.

"Bueno te cuento, yo soy un hombre que por lo menos tres veces al día se baña habitualmente, y a parte yo tengo crema de afeitar, desodorante con un rico aroma, dos o tres tipos de lociones que me pongo después de afeitarme, me pongo en el pelo y utilizo una variedad de perfumes también, me gusta oler rico" comento Rubén Rodríguez y agregó, "el día que me conozcas te vas a dar cuenta".

Fernando Ruttia no quedó atrás de ese último comentario y aseguró que el día que tenga enfrente al Pionero lo olerá.

"Me comprometo, el día que yo te conozca, le voy a pedir permiso a la señora Ana porque te voy a oler"

"Sin problema, con mucho gusto" aceptó Ruber Rodríguez.

Por su parte la panelista Paloma Ferreira afirmó que el pionero huele "rico" ya que ésta había trabajado con él en algún momento y aseguró que solo al saludarlo uno se encuentra con su fragancia.