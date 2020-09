Fernando Ruttia durísimo contra Fátima Gauto

Fernando Ruttia, conocido por ser uno de los más polémicos faranduleros de la tv fue invitado al programa 'Buenos Días América' y aprovechó para arremeter contra la modelo y panelista de Teleshow, Fátima Gauto.

"¿A quién sacarías hoy de la televisión paraguaya?" preguntó Norita Rodríguez a lo cual Ruttia respondió.

"Hay una chica que a mí me da pena, pero vergüenza ajena, pero me da lastima, y ni siquiera te digo que la sacaría porque no merece estar donde está. Pero ésta chiquita Fátima, me da tanta pena humana, verla sentada en pantalla" disparó el panelista de 'En boca de lobos'.

"Ella tiene que reírse, ella es muy linda, tiene que reírse, mostrar algo y hasta ahí pobrecita. Que se vaya al colegio, a la universidad ,que estudie, que lea y que después hable", "A mí me parece un despropósito tenerle a esa mujer ahí, porque se burlan de ella, nos burlamos de ella y pobrecita." sentenció.

