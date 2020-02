Febrero musical: cuatro videoclips de estreno en una misma semana

El pasado día de los enamorados, Paiko puso fin a la espera de un nuevo video estrenando el audiovisual del tema "Ya no puedo parar".

En el material dirigido por Guti González vemos a una mujer quitándose el maquillaje frente al espejo mientras descubrimos, lentamente, que en verdad se trata de un hombre.

Por el contrario, un joven que también aparece en el video va revelando en simultáneo su condición de mujer.

"Todos los discos de Paiko tienen corazones en sus tapas; para nosotros el amor en todas sus formas siempre fue muy importante, el pilar de todo. Entonces trabajamos para trasladar ese sentimiento a la pantalla y el video terminó siendo una ventana a la relación de pasión y amor de dos individuos. Por eso el paso de género que se da entre los dos personajes, el paso de un lado al otro, simboliza que los que se están queriendo son dos seres humanos. Si es un hombre o una mujer es algo circunstancial", explicó Afi Ferreiro en el programa Que Comience la Función.

El 15 de febrero, un día después del lanzamiento de Paiko, salió lo nuevo de Salamandra.

También dirigido por Guti González, el material cuenta una historia de desamor y tiene un romántico pero triste final.

El video de "Voy" es uno de los más reproducidos de los últimos días en nuestro país; está a punto de alcanzar las 8.000 visualizaciones.

Según Celso "Cachito" Galeano, bajista de la banda, "Los astros se alinearon para que hagamos algo con este formato, recordando un poco el video de 'Solito' pero al mismo tiempo mostrando una nueva era para Salamandra, absorbiendo un poco la sonoridad del indie rock. Actualizándonos pero manteniendo nuestra esencia".

Sólo 2 días después, el 17 de febrero, el grupo Mauricio y las Cigarras lanzó el videoclip de "Fuego", último corte del disco "Parte del Paisaje" lanzado en 2019.

Este material también fue dirigido por Guti y cuenta con la participación de María Quevedo en la voz.

De estética noventosa, las tomas de los cantantes se intercalan con imágenes de un oso de peluche en llamas, cintas de cassette y escenas protagonizadas por Giulianna Zucolillo y Alejandro Royg.

El líder de la agrupación, Mauricio Rodas expresó al aire en América TV que la idea era lograr algo vistoso:

"Queríamos lindas imágenes y tomas, no necesariamente que transmitan lo que dice la letra. Hacemos alusión al fuego porque era algo inevitable, pero las imágenes no van narrando una historia sino que son una colección de buenas tomas y de mucho arte", dijo.

El último lanzamiento de la semana estuvo a cargo de Luigi Manzoni, quien estrenó un EP de cuatro temas llamado "Melómano" y presentó el videoclip de uno de ellos.

El título de la canción es "Surf" y su video fue grabado por Luigi y un grupo de amigos en Venice Beach, Los Ángeles, aprovechando una visita del cantante y productor a Estados Unidos.

"Se llamaba 'Surf' la canción y estábamos a 4 horas de Los Ángeles así que agarramos un auto y nos fuimos. No fue tan programado todo; sin darme cuenta me encontré con un material terminado. Es un cambio bastante fuerte de lo que venía haciendo porque me contagié un poco con la onda urbana y bailable en los últimos tiempos y ahora volví a lo que hacía antes; más instrumental, más guitarra, un poco más musical", explicó al aire en el mismo programa de espectáculos.