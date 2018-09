Al llegar al lugar del festejo, sus invitados se sorprendieron al ver a la joven con el ya mítico vestido de flecos del viral de Thalía. ¡Mirá el video!

"Me considero una persona infinitamente afortunada. Tengo amigos sinceros, una familia que me ama, trabajo en lo que me apasiona y cada día despierto con un sueño nuevo. Me falta mucho para ser la persona que quiero ser, pero definitivamente estoy más cerca que antes", reflexionó Fati después de su celebración.

Fatima Fernandez.jpg