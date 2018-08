¿Fati Fernández vuelve a la música?

Adela Mercado nos recordó su talento para el canto compartiendo un video donde se la ve interpretando, junto al cantante Andrés Vázquez, el tema que Valeria Baroni, "Te sigo esperando". Pero ahora, la hermosa hija denos recordó su talento para el canto compartiendo un video donde se la ve interpretando, junto al cantante, el tema que Iván Zavala grabó en 2014 con la artista argentina, "Te sigo esperando".





Andrés Vázquez, cuenta Fátima, "es un capo de la música lírica que ahora está incursionando también en la música popular".





¡Mirá el video aquí!





Embed



Si bien fue compartido por los artistas hace solo unas horas, el video ya tuvo gran repercusión: "A Iván Zavala le gustó mucho el cover", dice Fati, "incluso comentó el video diciendo que le encantó. Hace mucho que no subo un video cantando y a la gente le re gustó, se prendió. Ya está por llegar a las 10 mil reproducciones y es un mimito al corazón porque quisiera dedicarme a todo lo que me apasiona pero no me alcanza el tiempo para todo".





Esto quiere decir que Fati vuelve a la música... ¿o no? "No pienso retomar mi carrera en la música todavía. Yo estoy enfocada en el teatro; para fin de año estoy produciendo y dirigiendo un musical muy grande. Siempre canto también en esos musicales pero mi lugar en la música siempre es dentro del teatro", respondió.

















es actualmente figura de Radio Venus y de la RPC , además de producir y protagonizar obras teatrales apuntando generalmente al público infantil.