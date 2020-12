Figuras de la industria como Lucia Sapena, Fernando Ruttia, Ángel Saracho, Majo Peralta, Sebastián Rodríguez y Fredy Vera "El Churero" dieron a Primicias Ya sus ilusiones para el 2021 para la farándula y el espectáculo.

Cerrando un año un tanto paralizado, donde los periodistas y comunicadores han tenido que buscar nuevas formas de reinventarse cada día para exponer al público entretenimiento y cultura, hemos puesto las esperanzas en el nuevo año al que esperamos con más color, diversidad y fanfarria local.

Es por eso, hemos hablado con los nombres fuertes de este rubro para medir sus esperanzas en el año pos-pandemia.

Por su lado, la periodista de espectáculos Lucía Sapena expuso sus deseos y nos dijo.

"Es inevitable desear que la pandemia pase totalmente y que se pueda reactivar correctamente las obras de teatro, los conciertos, que las salas de cine vuelvan a estar llenas, que podamos disfrutar de muchos estrenos locales. Que vuelvan las coberturas nacionales e internacionales, a mí me encanta viajar, e ir a festivales de cine, porque eso es muy importante para nosotros porque es un intercambio cultural."

Mientras tanto el panelista farandulero Sebastián Rodríguez fue tajante y sentenció.

"Que sigan con sus delirios en esta industria, que de eso vivimos."

Pero su colega y también panelista de farándula Fernando Ruttia fue un poco más allá.

"Mi deseo para la farándula es que este 2021 se reinventen aun mas... Que ya empiecen a dar que hablar gente nueva y fresca, y que se vaya el olor a naftalina de una vez por todas. Que empiecen a dar cabida a lo nuevo, a los jóvenes, a los talentos, a los que se preparan. Que para trayectorias y para años de uso están los coches viejos de segunda mano."

Así también María José Peralta, periodista de espectáculos, se lanzó optimista y esperanzada por la industria en el 2021.

"Deseo que el nuevo año sea un uno lleno de trabajo, de producciones nacionales, de estrenos paraguayos en cine, tv, teatro y música. Y por qué no, que podamos llegar a los Óscar con 'Matar a una Muerto'. Que sea un año con más prosperidad e infinitamente mejor que este 2020. Que los sueños de aquellos artistas consagrados y emergentes se hagan realidad. Que las políticas estatales para la cultura crezcan y favorezcan al sector como corresponde."

El periodista Ángel Saracho a su vez recalcó las limitaciones de este año que se va y dijo.

"Fue un año sumamente complicado para todos a nivel país, especialmente para los que nos dedicamos a cubrir espectáculos o farándula, ni hablar de los artistas quienes se quedaron sin la posibilidad de realizar sus trabajos con normalidad. Para los periodistas que estamos en este rubro fue un desafío, era reinventarse constantemente en medio de la nada, casi desesperante y creo que eso hasta podría ser positivo porque a muchos nos sacó de nuestra zona de confort. Deseo que el 2021 sea más leve para los artistas porque evidentemente el virus no termina el 31 de diciembre, así queda sacudirse la ropa y ponerle onda a lo que se venga. De todo corazón pido que nuestras autoridades no hagan caso omiso a la pensión para los folcloristas y sobre todo que se piense en una forma efectiva para que el arte siga vigente, que sea un laburo y no un pasatiempo. Por último, que los medios de comunicación y especialmente la televisión como la radio apuesten por personas preparadas, que dejen de lado a bichos mediáticos de las redes sociales. No hay que ser injustos con los que se prepararon para estar frente a una cámara, los personajes de redes sociales son parte de una fantasía con un lenguaje poco ético, hay que apostar más por el profesional."

Asimismo el comunicador farandulero Fredy Vera más conocido como "El Churero" respondió a nuestra pregunta deseando más productos de exposición en la pantalla chica.

"Deseo que tengamos un año más movido para el entretenimiento farandulero, que los medios tradicionales produzcan más para ese efecto como en épocas pasadas, los productos mediáticos del espectáculo están en extinción tanto que la gente busca en redes las alternativas. Más producción de farándula y espectáculos, que vuelva los programas y realitys que servían para el desmenuce."

Así es como estos exponentes de la industria del showbiz nacional exponen sus ilusiones en el 2021 que por nuestra parte deseamos que en lo general sea un gran año para todos.