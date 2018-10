Famosos que fueron al Inter opinan sobre la polémica suspensión del Día de las Rosas

El día de ayer el Colegio Internacional emitió un comunicado anunciando la suspensión del Día de las Rosas, la celebración más tradicional de la institución, luego de un encontronazo entre las autoridades de la misma y un grupo de estudiantes.

Según supo PrimiciasYa Paraguay, hasta el año pasado los estudiantes de tercero de la media acostumbraban asistir disfrazados al colegio unos días antes del tradicional desfile. Este año, sin embargo, la dirección decidió suspender dicha actividad pero los alumnos de igual manera se presentaron a clases disfrazados.

Haciendo oídos sordos a los guardias y profesores que les pedían que se los quitaran, un grupo de alumnos se enfrentó a la directora gritándole improperios y ocasionando destrozos en su despacho.

PrimiciasYa Paraguay habló con los periodistas Pato Ovando y Federico Filártiga para conocer su postura como ex alumnos de la institución.

JUAN ÁNGEL "PATO" OVANDO

"En primer lugar, no estoy de acuerdo con que los inocentes paguen el pato. Yo creo que la fiesta del Día de las Rosas es una tradición que se tiene que llevar a cabo, con la presencia de aquellos alumnos que tengan el mérito para asistir.

Los estudiantes que fueron maleducados con la directora deberían de ser castigados. Yo tuve compañeros que no terminaron conmigo el colegio porque se les echó por actos de indisciplina, pero ahora los propios padres apañan los actos de sus hijos y se aparecen con abogados exigiendo reinsertar a sus chicos al colegio.

Yo fui corregido por mi madre cuando cometí errores; para mí está mal que a ellos se les apañe cuando cometen errores. Se pueden equivocar, sí, pero si el error es muy grave hay que tomar medidas.

Si mi hijo hace algo así, le hago terminar en un colegio público. No desmerezco la educación pública, pero no puede ser que yo haga un esfuerzo para mandarlo a un colegio como el Inter y él me pague de esa manera.

Al ver el video me sentí muy ofendido; son chicos que dicen ser bien educados y manejan un vocabulario que me hizo sentir pena por ellos y por los padres que por lo visto no acompañan en casa con la educación", sentenció el Pato, quien además de ser ex alumno actualmente tiene a su hija cursando allí el jardín de infantes.

FEDERICO FILÁRTIGA

El comunicador de Latitud 25, agregó:

"Yo sé que lo de disfrazarse es una tradición de hace varios años; yo también me disfracé en su momento. Pero el problema no radica en si se disfrazaron o si fueron provocativos o no. La gente se queda en el detalle siendo que el punto grave fue el amedrentamiento a los profesores, el insulto a la directora. Hubo un momento de tensión; los profesores de Educación Física tuvieron que hacer una suerte de muralla humana. Eso no es justificable bajo ningún sentido. Hay veces que suceden cosas que no son justificables y no por amor al colegio hay que ignorar lo que pasa".

Con respecto a la suspensión del Día de las Rosas, expresó: "No podés condenar a toda una promoción por la inconducta de un grupo de chicos. Además el gasto ya está hecho: la decoración ya está montada, son millones de guaraníes en flores y una cena para 100 personas en el Hotel del Paraguay que el colegio organiza para sus alumnos... todo eso ya está pagado y los chicos quieren tener su día especial", finalizó Fede quien culminó sus estudios en la institución en 2004.

Mirá uno de los videos del momento al que se refieren los periodistas:

Embed