Famosos critican estado "lamentable" de Lambaré

El pasado martes, el comunicador Toto González pedía a sus seguidores definir con una palabra a la Ciudad de Lambaré, que según él se iguala con la palabra "bache". Al instante generó varios comentarios que ponían en evidencia las peripecias que la ciudad propone con basuras en las calles, plazas, rutas y caminos en mal estado y desagües cloacales.

Así también Jorge Puig apoyó la postura de González y acusó al municipio en cuestión de un total desinterés.

"Lambaré es una vergüenza, los baches, los raudales. El intendente parece que vive en CDE o es ciego, pero ahora bien que te quieren cobrar impuestos".

Por otra parte, en su cuenta de Instagram la mediática Pati Ginzo publicó un video donde expone la insalubridad de una de las plazas públicas de la comuna capitalina.

"Hago este video porque enserio es una vergüenza criminal el estado de la ciudad de Lambaré en general pero de esta Plaza Solares en particular. Siempre está un asco, descuidada, rota, llena de basura, pero esto ya es el colmo. Es intolerable que el supuesto intendente de la ciudad (que no se quién es y si existe) ignore las necesidades de todas las familias de la zona y no háganos nada."