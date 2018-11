Famosas paraguayas recordaron el nacimiento de sus hijos prematuros

El 17 de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro. Por eso, este sábado, varias mujeres paraguayas recordaron el nacimiento prematuro de sus hijos en las redes sociales. Tres mamis famosas se sumaron a la iniciativa con sus propios relatos.





La cocinera Liz Martínez, ex chef del programa 'Vive la Vida', relató la angustia que vivió tras el nacimiento de sus mellizas Valentina y Tati. Las niñas, que hoy día tienen 3 años y medio, pasaron 11 y 45 días en terapia intensiva, respectivamente, luchando por sus vidas.





"Esta es una de las 2 fotos que tengo de Tati en terapia. ¿Saben por qué? Yo tenía la loca idea de que si le sacaba muchas fotos era como si desesperadamente tratara de guardar de alguna forma su imagen porque no la iba a volver a ver. Cada uno de los 45 días tuve miedo de que sonara mi teléfono y una voz me diga: "Tati está muy mal, ¿podés venir a despedirte?" Todavía recuerdo cuando Javi me contó que el doctor que las recibió le dijo: "Comenzá a rezar porque esto no está nada bien... no creo que sobrevivan y si lo hacen van a tener muchas secuelas”.", recordó Liz.





También Elías, el hijo de los periodistas Amalia Cutillo y César Pereira Da Costa, llegó al mundo antes de tiempo. Su mamá, la conductora de C9N y el SNT, recordó aquel día en un emotivo posteo.





“Elías superó estos 10 días en terapia, va pasar a una sala normal por 24 horas y después a casa”. Esas fueron las palabras del Dr. Camilo Mendieta que retumbaron en nuestro ser! Desde la panza nuestro bebé luchó por quedarse! Hoy es el Día Mundial del Prematuro. Creo firmemente en los milagros y Elías es el nuestro”, afirmó.

Por su parte, la ex movilera de Radio Venus y actual locutora de Estación 40, Guada León, contó la historia de su bebé de 3 meses, Bastián.

“Me diagnosticaron insuficiencia cervical a las 29 semanas y desde allí con reposo, medicamentos y mucho amor conseguimos llegar juntos a la semana 35 en la que finalmente un domingo de madrugada y sin avisar Bastián decidió venir. No voy a negar el miedo que sentí al entrar al hospital o al momento del parto en el que una incubadora estaba lista a mi lado por si Bastián necesitase. Pero una vez que nació, mi pequeño luchador demostró sus ganas de vivir y contra todo pronóstico no precisó incubadora, ni UCI. Tampoco le quedó ninguna secuela, hoy es un bebé sano que se ríe desde que se despierta hasta que se duerme y que gracias a la lactancia materna y mucho amor de sus padres adquirió el peso saludable”, celebró en su posteo.