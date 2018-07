¡Famosa paraguaya se sumó al desafío #LuzMalaChallenge y mostró todo!

Esta semana, un paparazzi capt贸 a Wanda Nada con su marido, el futbolista Mauro Icardi, vacacionando en Ibiza. En las fotos que tom贸, a Wanda se la ve muy distinta a como se muestra habitualmente en las redes sociales: al natural su cuerpo no luce perfecto sino como el de cualquier otra mujer.

La viralizaci贸n de las im谩genes caus贸 la molestia de muchas mujeres, que opinaron que en pleno 2018 deber铆an dejar de ser juzgadas por su apariencia. La cantante y actriz argentina Jimena Bar贸n fue un poco m谩s all谩 para defender a su compatriota, y comparti贸 una imagen de espaldas donde muestra claramente que su cuerpo tampoco es perfecto. Jimena cerr贸 el posteo con un hashtag, invitando a sus seguidoras a participar de lo que llam贸 'Luz mala Challenge'.

Por el momento el desaf铆o de Jimena no tuvo gran repercusi贸n en las redes; buscando el hashtag en Instagram solo aparecen alrededor de 15 posteos, pero uno de ellos llam贸 la atenci贸n de PrimiciasYa Paraguay ya que lo hizo una famosa paraguaya.

La locutora de Radio Latina y ex conductora de "Calle 7" Elena Aguilar -m谩s conocida como 'Elena de Troya'- public贸 una foto del reflejo de su trasero en el espejo y escribi贸: "Me animo a esto y me sumo a unas hermosas mujeres, valientes por dentro y fuera, que no s贸lo lo dicen sino que lo muestran!"

La publicaci贸n de Elena caus贸 gran sorpresa ya que dista mucho de la imagen que acostumbra proyectar en su trabajo en los medios. Lejos de recibir mensajes de mujeres uni茅ndose a la causa, los comentarios del posteo dejan ver que los hombres que la siguen fueron los m谩s agradecidos.