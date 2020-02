Famosa instructora de pole dance renuncia a "Las Karashans 3" por maltrato

Con la producción de 3 Palos Entertainment Group, propiedad de Ka'i Barreto, los humoristas Gustavo Cabaña, Walter Evers y Manni Delvalle estrenaron este fin de semana una nueva versión del espectáculo "Las Karashans".

En las semanas previas al estreno se anunció que Nazarena Zena estaría a cargo de los números acrobáticos y de pole dance. Sin embargo, en un extenso posteo en Facebook la instructora anunció su desvinculación del proyecto:

"Mi hija y yo nos metimos en un proyecto laboral en donde no se valora el trabajo de la gente, con una productora que es conocida en el ambiente por no pagar a sus artistas. Invertí mi tiempo, mi dinero, mis ideas y mis ganas porque respeto mucho a los protagonistas de este espectáculo. No puedo trabajar con personas que disminuyen el trabajo de uno, que maltratan y abusan del poder", dice parte de la denuncia de Nazarena.

PrimiciasYa Paraguay se comunicó con la profesional para conocer los detalles de su salida:

"Tuve que tomar una decisión muy difícil, trabajé mucho y di todo de mí, pero no puedo compartir con una producción que no valora a los artistas y explotan y exigen más de lo que ellos pueden dar. Te ponen los equipos necesarios a última hora y haciendo comentarios desafortunados como 'el pole es una mierda', 'lo que hacen es poca cosa', 'acá el que importa es Gustavo Cabaña, es el único importante'... que si bien es cierto no hace falta estar diciendo eso porque no está bien", expresó Nazarena muy apenada.

"No hubo ningún tipo de esfuerzo de la producción en demostrarnos que importamos sino todo lo contrario; ya desde pagar 100 mil guaraníes a un acróbata por más de 5 cuadros y a mí ofrecerme canje fue una ofensa", agregó detallando que nunca le hicieron firmar un contrato y que por una cuestión de paz mental no reclamará un resarcimiento económico.

"Yo ya le regalé mi trabajo, no le voy a cobrar nomás nada. Yo ya conocía sus antecedentes; sabía que con Juanjo Núñez (protagonista de un musical sobre Freddy Mercury) hubo problemas así que yo me fui con cuidado. Nati Ramos también me dijo que le advirtieron muchísimo pero ambas estuvimos ahí por Gustavo Cabaña", explicó, revelando que a raíz de su posteo varias personas contactaron con ella en privado para denunciar que la misma compañía productora les debe dinero.