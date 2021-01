Fabi Martínez dió positivo al Covid-19

"Covid +" publicaba Fabiola Martínez en una historia de Instagram que mostraba en imagen una prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) similar a un test de embarazo con la misma funcionalidad.

Fabi en un modo de disculpa por no aparecer por horas largas en redes sociales aseguró en la misma historia, "Pero mañana ya me conecto", cosa que aún no ha sucedido luego de 15 horas de haberlo publicado.

Así también, al menos por ahora la modelo ha decidido no dar declaraciones a la prensa sobre su reciente diagnóstico.