Extenso descargo de Leo Rubín a favor de Fio Migliore

El comunicador compartió un video defendiendo el ayuno intermitente y cuestionando a quienes atacan a la ex modelo.

Al aire en su programa de Radio Ñanduti "Made in Paraguay", el comunicador Leo Rubín defendió a Fio Migliore por el escándalo mediático del ayuno.

Leo también compartió en las redes el video de lo que dijo, y hasta el momento recibió más de 12.000 reproducciones.

"Fiorella es como un estandarte y posteó unas historias después de haber hecho un ayuno", empieza diciendo Leo en su descargo.

"Las redes sociales son una hoguera de vanidades y le dieron con todo. Ella no tiene por qué tener un abogado defensor ni es mi caso, pero yo creo que hay gente desinformada y otra que opina como si fueran expertos", continúa diciendo.

"Les quiero decir algo sobre el ayuno: en todas las religiones existen momentos de ayuno. Hasta hace poco tiempo, en la religión católica el viernes santo era un día prácticamente de ayuno total", recuerda en el video.

"En la religión judía, en la que yo me crié, se llama Yom Kipur. Yo hice durante 30 años, desde que era chico con mis padres ayunábamos en casa desde que salía la primera estrella de un día hasta el día siguiente. Por 24 horas no se podía comer nada y después había una gran cena familiar. Mi papá recuerdo que tomaba mate en esos días e incluso no se iba a trabajar porque uno tenía que tener un día tranquilo", relata.

"Entonces, hacer ayuno forma parte de la cultura, no tiene nada de malo. Sí hay maldad en esto de encontrar en Fiorella una manera de descargar bronca en alguien. Me parece importante comentar esta especie de guarara en internet por algo que es absolutamente normal en las religiones", explica.

Leo finalizó el descargo diciendo:

"Yo les puedo asegurar 100% que ella se ha informado, ha estudiado, ha leído cientos de libros y ha consultado con médicos, con nutricionistas y que no está en su afán ponerse a dar cátedra de nada. Ella compartió una experiencia y lamentablemente la gente tiene ganas de cañear y eso es inevitable en las redes sociales".