Experta opina sobre el look de Juliana Awada en la ceremonia de traspaso de mando

Por una cuestión protocolar, el look recomendado para la ceremonia de traspaso de mando del pasado 15 de agosto, era 'traje oscuro' para los hombres y 'traje corto' para las mujeres. La primera dama argentina, sin embargo, se presentó al acto con un blazer y un pantalón celestes, blusa blanca y accesorios de color rojo.





Según la ex directora de Ceremonial de la Presidencia, Auda Roig, "No se acostumbra que las mujeres vayan de pantalón a eventos importantes como un traspaso de mando. Lo de 'traje corto' lo sugerimos para que no vayan vestidas de largo porque el evento es al aire libre, no en un salón cerrado, y hasta llegar al lugar se camina bastante".





Juliana Awada, Roig lamentó: "Es una lástima porque Awada es una mujer hermosa; realmente hubiera podido lucirse y llevarse los halagos de todos los paraguayos, pero los de protocolo sugerimos y depende de cada jefe de Estado decidir finalmente si escucha o no la sugerencia. Para mi gusto ella no estuvo acorde, y además de ir con un traje de pantalón, su saco para colmo estaba abierto", dijo, y puntualizó: "Cuando sos jefe de Estado o esposa de uno, te debés al país al que estás representando, no podés imponer lo que te gusta a vos". Refiriéndose específicamente al caso de, Roig lamentó:, dijo, y puntualizó:





Escuchá la entrevista completa en este audio gentileza de Radio Ñanduti

