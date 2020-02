Ex vecino acusa a Carmiña Masi de maltrato animal

Al aire en el programa que integra en GEN, Carmiña Masi confesó que es la "vecina pesada" que llama a la policía cuando siente olor a marihuana.

Varios medios locales se hicieron eco de su comentario, que terminó llegando a ojos de un ex vecino de la polémica comunicadora.

El joven llamado Ramiro Meyer denunció en twitter que del departamento que la blonda habitaba antes también salían aromas molestos:

"Fui su vecino y no toleraba el olor a meada y cagada de su perro al que dejaba encerrado todo el día en su depto, no podíamos abrir la ventana, por suerte no duró muchos meses. Amigos fumetas, denúncienla primero por maltrato animal", acusó, recibiendo casi 300 likes.

Recordemos que Margarito, la mascota que Carmiña Masi y Édgar Camarasa compartieron durante su relación, fue rescatado de una veterinaria por la hermana del cantante, Diana Camarasa.

Hace unos meses el perro fue adoptado por la modelo Vivi Figueredo, quien lo devolvió debido a sus problemas de conducta.

Según el diagnóstico de una etóloga de apellido Manchini, Margarito quedó traumado por los más de 2 años de encierro que sufrió en diferentes veterinarias tras el abandono de sus propietarios.