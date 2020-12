Eva Rodríguez: Una figura en constante ascenso

Productora y conductora de tv, radialista y potencial actriz, Eva Rodríguez empezó su carrera en los medios produciendo uno de los programas más grandes de la televisión nacional, "Baila Conmigo Paraguay".

En el 2012 comienza su papel como conductora de tv presentando el programa "Conectados", y ya para inicios del año 2015 se convierte en la figura de "Clasipar Tv" y "Clasipar Radio".

En el año 2017 arranca "Fallowers" por Tigo Sports. Y ya para la llegada de América Tv Paraguay y su dual A24 Paraguay en 2018 Eva Rodríguez se convierte en una de sus principales figuras formando parte del staff de periodistas y estrena su primer programa magazine "Las Mañaneras" con la comunicadora Deisi Giménez.

Programa que la llevó a ser distinguida como "Conductora revelación de Paraguay" en los Premios Zona Vip al Espectáculo de Argentina en 2019. Mismo año que fue nominada a los Premios Paraná en la categoría "Mejor Revelación Tv Aire/Cable".

Sin duda Rodríguez es una de las figuras en ascenso de la televisión nacional, y en conversación con nuestra redacción hablamos más íntimamente con la chica de la tv que llegó para quedarse.

Con el pasar de los años todos cambiamos de alguna u otra manera, para vos hoy ¿Quien es Eva Rodríguez?

- Eva es una mujer muy apasionada, una mujer que se entrega a lo que realmente quiere. Es amiga, es confidente, es alegre, es sensible, es muy llorona y muy soñadora; familiera y con un norte muy claro, seguir aprendiendo y creciendo día a día en lo profesional y lo personal.

Como parte de los medios, cuál sería tu pico más alto profesionalmente?

- Qué difícil pregunta. Me gustaría que el crecimiento nunca se detenga, seguir haciendo lo que me gusta que es entretener y estar en contacto con la gente. Cuando haces lo que te gusta, pienso que el resto llega. Llegar es fácil, mantenerse cuesta.

¿Cuáles son tus referentes del periodismo nacional?

- Nunca pensé "Quiero ser como tal o cual figura", pero me gusta mucho el trabajo de Pelusa Rubín, creo que es una mujer que se fue aggiornando, que sigue vigente y tiene muchísimo carisma. Me gusta Menchi Barriocanal, Mina Feliciangeli independientemente de la ideología política que puedan tener me parece que son comunicadoras que tienen un lenguaje ameno, cercano con la gente y eso me gusta.

¿Te costó llegar a donde estás profesionalmente, o tal vez con tu perseverancia era algo inevitable?

- Hoy si me preguntas si me costó, me costó, pero nunca tuve que hacer nada de lo que me arrepienta para estar donde estoy, creo que hay gente que llega más rápido y otros no. La perseverancia es fundamental, el medio a veces es ingrato.

¿Te gusta más la radio o la televisión?

- Me encanta la televisión, amo estar frente a las cámaras, reírme, jugar, ser yo misma siempre. No veo otra forma de seguir. La radio la estoy conociendo hace poco y también me gusta bastante.

Constantemente vemos mediáticos tirarse a la arena política. ¿Te interesaría en algún momento incursionar en ese mundo?

- No, no no (risas) Me gusta ayudar, servir, trabajo con varias organizaciones que lo hacen pero desde lo político, ¡paso!

¿Tenés algún sueño loco, o frustrado por llamarlo de alguna manera, que pensaste o pensas cumplir?

- En algún momento de mi vida estudié teatro, y luego por esas cosas de la vida lo dejé, capaz ese escenario sea una materia pendiente para mi. Tampoco me vendría mal un viajecito por Europa.

Es de público conocimiento que la pandemia terminó con una relación de cuatro años. ¿Sentimentalmente como se encuentra hoy Eva Rodríguez?

- No sé si fue la pandemia precisamente, fue lo que tenía que ser. Eva está bien, feliz, comenzando de nuevo.

Actualmente la periodista es presentadora de "América Noticias" y el programa turístico "Jahapa" de América Tv y su dual A24, su casa desde ya hace tres años.