Eva Rodríguez: "La cuarentena acabó con mi relación"

No cabe duda de lo mucho que el coronavirus afectó la vida en pareja: el encierro que fortaleció a algunas parejas acabó con muchas otras.

En exclusiva para PrimiciasYa, la conductora de América Paraguay Eva Rodríguez confiesa estar pasando sola esta fase de la cuarentena, luego que el Covid-19 acabara con una relación de 4 años.

Si bien la ruptura se dio hace varios meses, Eva se guardó el secreto hasta ahora. Al preguntarle el porqué de su hermetismo, responde:

"Realmente soy muy discreta cuando se trata de mi situación personal, mi anterior pareja no era del rubro del espectáculo o la televisión y realmente decidí no exponerlo por esa razón. Pero la separación se dio por una suma de cosas; la distancia y no coincidir con tu pareja muchas veces te lleva a una situación donde simplemente ambos decidimos tomar caminos distintos. Ahora estoy disfrutando de mi familia, en un momento más reflexivo de mi vida, donde abrazo y encaro el desafío profesional de la mano de un canal que me permite reinventarme todos los días", cuenta.

Al preguntarle si al hablar de distancia se refiere a los viajes laborales que realizó a Buenos Aires como invitada del canal América Argentina, contesta:

"No, simplemente tomamos caminos distintos. Ciertamente los compromisos laborales de cada uno no nos permitían coincidir lo suficiente, pero eso nunca fue un problema. Creo que era el momento de dar vuelta la página, somos amigos y espero siga así siempre. Todo quiebre duele, pero el show debe continuar", expresa.

Según confiesa, no hay un nuevo amor en puerta y por el momento prefiere disfrutar de su soledad:

"Realmente por ahora nadie, no estoy desesperada por enamorarme. Creo que está bueno un poco de soledad, hace mucho que no estoy sola y me va a venir bien para encontrarme conmigo misma", cuenta.

Eva conduce actualmente la primera mañana del canal América Paraguay junto a Diego Martínez.

"Realmente es un placer trabajar con Diego", expresa, "si bien compartí todo el 2019 con Deisi Giménez, que sigue siendo mi compañera en el mismo programa, a pesar de que no coincidimos más como dupla me siento igualmente muy contenta de lo que estamos haciendo. El público está ávido de información y entretenimiento con lo cual sin duda vino bien el cambio, refrescando la propuesta. Realmente me siento muy querida y agradecida con el apoyo del público", manifiesta.

Al preguntarle si dimensiona la importancia de trabajar en un medio internacional con sede en Paraguay, confiesa:

"Realmente fue una sorpresa inmensa. Jamás imaginé encarar un desafío así. Creo, en retrospectiva, que fue tan vertiginoso lo que pasó con los viajes y las participaciones en el la TV Argentina que aún no me cae la ficha. Estoy muy agradecida con el apoyo del canal, lo que me obliga a redoblar el esfuerzo por dar lo mejor de mí todos los días", finaliza.