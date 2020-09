Atacaron a Eva Rodríguez

Eva Rodríguez, quien ayer domingo estrenó su nuevo programa 'Jahapa' con Gustavo Cabaña y Nico Serrano por América Tv, contó a sus seguidores de redes sociales que fue víctima de insectos conocidos como mbarigui, mostrando sus piernas llenas de picazones como prueba.

En conversación con nuestra redacción, la co-conductora de 'Buenos Días América' nos reveló más detalles de lo sucedido.

"Fuimos a un paseo familiar para despejarnos un poco de todo, y ya cuando me di cuenta, me comieron las piernas." comienza diciendo Eva a Primicias Ya.

¿Fueron los mosquitos?

- Me dijeron que se llama mbarigui, no es la primera vez que me pasa, solo que esta me dio un poco más fuerte... La picazón y el dolor me despertaban cada rato, así que si alguien tiene alguna receta que me ayude, bienvenido.