Estrellas cantan contra la violencia a la mujer

La integrante de "Tekove" Melissa Hicks lideró el proyecto impulsado por la Fundación Delfín, con la intención de ponerle freno a la violencia contra la mujer. Para la tarea convocó a Menchi Barriocanal, Lizza Bogado, Susan Zaldívar, Cielo Fernández, Barbie Cáceres y Jennifer Hicks.

Meli Hicks.jpg Menchi junto a Meli Hicks en el estudio de grabación

Juntas interpretaron "Viviré", tema que dieron a conocer recientemente en todas las plataformas digitales. "Viviré sin temer. Nadie me puede detener. Soy mujer. Lucharé... y orgullosa mis cicatrices mostraré. Soy valiente, creo en mí... No me apagarás. Mi legado dejaré. En mi vida solo yo tengo el poder", dice el coro del tema.

La canción producida por Juanchi Álvarez pretende convertirse en un himno contra la violencia a la mujer, y surge en el marco de la campaña nacional 'No a la Violencia' impulsada por la fundación Delfín, que trabaja con el slogan "Por más mujeres, niños y adolescentes felices".

Mirá aquí el video de "Viviré":

