Esto dijo Vargas Peña sobre su relación con Carlos Gómez

Pelusa Rubín para su canal de Youtube, Enrique Vargas Peña se refirió en varias oportunidades a su relación profesional y personal con Carlos Gómez, quien durante 6 años fue su dupla periodística. Tomando un café conpara su canal de Youtube,se refirió en varias oportunidades a su relación profesional y personal con, quien durante 6 años fue su dupla periodística.





En ese marco realizó impactantes confesiones: "Yo con Carlos cometí muchas injusticias. Le tiraba mi computadora por la cabeza... Pero nosotros no nos peleamos por eso. Nos peleamos porque él un día me dijo que estaba harto de la lucha", reveló.





Vargas Peña no disimuló su descontento con el rumbo que tomó la carrera de su ex compañero, ahora volcado a la farándula: "Yo no estoy descalificando ese tipo de periodismo pero es un periodismo que tiene un cierto límite de impacto. Es a corto plazo, haciendo eso no va a ser Humberto Rubín", sentenció.