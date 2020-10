La esposa y la novia del Colorado Gamarra se enfrentan en Instagram

Tras las picantes dedicatorias de María José González, pareja actual del ex pelotero Carlos "Colorado" Gamarra, Norma Benítez sale a responder tajante remarcando su todavía posición actual de esposa.

Fue hace días que la actual novia del ex futbolista, con quien ya lleva dos años de relación, publicó en Instagram unas imágenes dedicadas a las ex, sobre superar lo que ya acabó y cerrar los ciclos.

“Si alguien decide alejarse de ustedes, aceptenlo. No importan sus razones, las personas solo buscan su bienestar y eso está bien, no podemos obligar a nadie a estar con nosotros y/o desestabilizar sus emociones. Solo agradezcan lo vivido y todo lo que aprendieron” cita la imagen compartida por María José, pero no quedó ahí, y siguió con otra imagen.

"Si sos un ex, borrate, por algo sos ex y no actual. No seas esa persona que odiarías tener que fumarte vos. Cumpliste un ciclo, cerralo y tomate el palo. Seguir rompiendo los huevos no te convierte en inolvidable, te convierte en imbécil insoportable que da lástima"

Norma Benítez no se hizo la tonta con las indirectas, se puso el saco y arremetió con todo contra la actual, a quien tachó de "amante".

“Me han dicho que te acordás de mí. Me dijeron que te quito el sueño. Escuché por ahí que te pasás dedicándome versos… o cartas o posteos…” empieza Norma en su historia de Instagram.

“No me llames así, aunque me quieras de esa forma, no soy la ex, soy yo aún, así como la ley me reconoce. ¡Uf! Claro, pasa que vos sos nada porque nuestro sistema jurídico aún no le dio nombre a una chonga, o sea, hasta ahí llegás… de amante no pasás”, concluyó.

Hasta el momento María José González no ha respondido.