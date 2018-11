Esposa de Iván González apoya campaña contra la violencia de género

Cada 25 de noviembre se celebra el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso Deini Molinas, la ex esposa del jugador Iván González Ferreira, recibió el mes de noviembre con un interesante posteo:





"No voy a callarme por mi hija, por mi mamá, por mis hermanas, primas, tías, amigas, por vos, por mí", escribió. "Quiero un futuro lejos de la discriminación para mis hijos; quiero que mis dos varones sean hombres que respeten a las mujeres y amen cada uno a su esposa, quiero que mi hija sea amada por su esposo, respetada en su lugar de trabajo, que tenga los mismos derechos que el compañero. No voy a callarme; no voy a callarme en mi casa, educando a mis hijos con la igualdad que todos merecemos", continuó.





Para cerrar, agregó:, finalizó, utilizando el hashtag