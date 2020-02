Escuchá lo nuevo de Anna Chase

Tres meses atrás Anna Chase sorprendió a sus fans con nueva música lanzando el sencillo "Quiero gritar".

Unas semanas después estrenó el videoclip del tema: grabado en Buenos Aires, en el video Anna se anima a liderar un cuerpo de baile y habla sobre la importancia de expresar lo que uno siente y amar con libertad.

El espíritu navideño se apoderó de ella en diciembre y la llevó a grabar un cover del villancico "Noche de Paz".

Pero en la medianoche del martes llegó lo que sus seguidores estaban esperando desde "Quiero gritar": un nuevo tema propio.

En "Frontera" la cantante habla de viajar con alegría en busca de una meta personal, y le canta a la persona que queda atrás:

"Si me extrañas te llevo aquí en la mente, solo fui para volver más fuerte. Te pido perdón. I want you to know: di vueltas al mundo por algo mejor".

Mientras esperamos el lanzamiento del videoclip, podemos apreciar la letra en este lyric video: