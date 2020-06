Escrachan a Dana Bóveda por compartir fotos de animales silvestres en cautiverio

La youtuber e influencer paraguaya Dana Bóveda está siendo escrachada en Twitter por visitar una propiedad en el interior del país y compartir imágenes de animales silvestres en cautiverio en dicho lugar, describiéndolos con la palabra "chúlina".

Cientos de usuarios de Twitter compartieron capturas de pantalla de las Instagram Stories de Danna, criticando su actitud:

"Los animales silvestres no son mascotas. Dejen de normalizar esto carajo. Ni una idea de conservación tenés", acusa uno de los comentarios viralizados.

"En un mundo donde el comportamiento está dictado por lo que es 'trending' en redes sociales, hacé tu parte, no le digas 'Que lindoooooo amo' a gente que compra fauna para colecciones privadas. Un lugar donde no se hace educación, conservación e investigación no es un zoológico", opinó un reconocido ingeniero agrónomo y asesor en gestión ambiental llamado Luis Recalde.

"Ni intenten hacerle entrar en razón a esta chica porque seguirá difamando y tergiversando esta situación en sus historias y bloqueando gente porque no sabe discernir", advirtió una tuitera llamada Angie.

La youtuber respondió a algunos de los comentarios justificando sus posteos y explicando que el mono de la foto no es suyo:

"Importante chera’a cómo muevo un pie y ya hacen kilombo! Ni saben donde estaba y hablan al pedo que pucha! No es mío el monito. Por todo nio atacan que put... che! Pendieeeeentes ahí para romper las bolas", protestó.

"Dana nadie esta pendiente. Es ilegal! Aunque no sea tuyo. Porque en ningún momento dijeron que es tuyo. No está bien normalizar que las personas tengan animales silvestres! Nadie te critica. Es la ley", le advirtieron.

"'Pero si yo le tengo bien a mi monito y está suelto en mi casa! Y le amo'. Acá está lo que queda en el campo, toda una familia de Karayás muerta por cazadores, o pensás que su familia le soltó voluntariamente? Fotos de hoy sobre la supercarretera de Hernandarias, Alto Paraná", denunció Recalde adjuntando imágenes terribles para hacer entrar en razón a la influencer.