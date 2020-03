Escrachan a comunicadores por tomarse pandemia a la ligera

Mientras gran parte de la ciudadanía acata las medidas impuestas por el gobierno para mitigar la expansión del coronavirus en territorio nacional, algunas figuras públicas toman la cuarentena a la ligera.

Un tuit del conductor Raúl Vega, otro del locutor Rodrigo Bracho y la presencia de Amparo Velázquez paseando por San Bernardino se hicieron virales generando descontento en la opinión pública.

"Una de las cosas que más me gusta de las pandemias, es que me liberen los monumentos para las fotos", tuiteó Raúl Vega, conductor del programa 'A mil kilómetros del mar'.

El posteo, acompañado de una serie de fotos en Europa, recibió respuestas fulminantes:

"Esperemos la naturaleza realice selección natural para librarnos de nabos como este"; "Muy transgresor él y quedó como el pelotudo del año"; "No hay gente porque sos el único que no tiene conciencia social", dicen algunas de ellas.

Lejos de retractarse, el comunicador mantuvo su postura bromista en un segundo posteo:

"A ver... supongamos... sólo supongamos que los detractores tienen razón (no es así, pero como soy bueno, supongamos). Es material que los está manteniendo entretenidos!! En sus hogares!! Seguros y a salvo!! Los estoy cuidando. Cara aliviada. Ahora que entienden, jengibre y limón al agua. Fin", escribió.

Otro tuit que recibió el rechazo de la gente fue el del locutor de Radio Venus, Rodrigo Bracho.

Recién llegado de Europa, el periodista pretendió cuestionar las medidas de seguridad tomadas por el Ministerio de Salud en el aeropuerto pero el tuit tuvo el efecto contrario:

"Se quejan de los controles, ¿pero para qué mierda salieron del pais con todo lo que está pasando?"; "Ellos pues quieren besitos y que se les haga arrorró mi niño"; "Deberían buscarte y enviarte de nuevo a Europa, pero por la pelotudez que insinuás"; "Ojalá éste no haya traído el Pelotudovirus"; "La idea no es que el Ministerio de Salud te lleve de la mano para hacer la cuarentena, eso es responsabilidad de cada uno"; "Ayña, @MaritoAbdo podés habilitar un muñequito grande que los abrace y les diga Bienvenidos. De paso sopita caliente, una mantita y lo más importante que lo arropen antes de dejarlo en su depto donde debe aislarse. Gracias tío Marito", son algunas de las respuestas que recibió el posteo.

Otro posteo de gran repercusión fue el de una ciudadana residente en San Bernardino de nombre Melissa.

La joven vio a Amparo Velázquez ejercitándose en la ciclovía de la ciudad veraniega y la acusó de confundir la cuarentena con vacaciones.

Su tuit recibió la aprobación de 1.900 personas y comentarios como los que siguen:

"¿Qué podés esperar de alguien que pedía ayuda como loca desde Miami, mientras se burlaba de la gente a la que no le da el cuero para estar ahí? Una irresponsable total"; "Esa descerebrada seguro piensa que solo para Asunción rige la cuarentena"; "Aléjate de esa mujer, su idiotez es más fuerte que el Coronavirus!"; "Yo también quiero salir a caminar a mi ciclovía y ahora tengo que hacer mi caminata de 15 minutos en mi patio. Me revienta que gente de otra parte venga a nuestra ciudad a incumplir la ley"; "Todo el día nio dice en su programa ne 'no salgan de sus casas'. La falsa moral".