Escándalo tras viejo tuit de rugbista argentino

Publicado en octubre de 2011, el capitán de Los Pumas declaraba.

“Odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayo un pelo en tu comida”.

Declaraciones viralizadas ayer tras el cuestionado homenaje de los Pumas a Diego Armando Maradona, en el partido del sábado contra los All Blacks.

No tardo mucho para que José Luis Chilavert se hiciera eco del tuit y utilizando su cuenta de twitter sostuvo.

”Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada.”

Por su parte los mellizos Angel y Oscar Romero también decidieron expresar su repudio al viejo tuit.

“Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!”.

Mientras tanto la UAR le iniciará una investigación interna a Matera y ya decidieron sacarle la capitanía del equipo de rugby.