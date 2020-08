Cantautoras critican ausencia de mujeres entre los ganadores de un premio de la SNC

En representación de un colectivo de mujeres trabajadoras de la música, la cantautora paraguaya María Ríos dialogó al aire en el programa 'Buenos Días América'.

Allí cuestionó la ausencia de mujeres tanto en el jurado como en la lista de ganadores del concurso de creación musical 'Campamento Cerro León'.

El premio otorgado por la Secretaría Nacional de Cultura tenía el fin de conmemorar los 150 años de la Guerra Guasu distinguiendo a los ganadores con un incentivo económico que fue desde los Gs 2 millones para los últimos puestos hasta los Gs 10 millones para el primer lugar.

Los ganadores de todos los puestos remunerados fueron hombres.

"Conozco a varias mujeres que se presentaron. La perspectiva en la que cantamos nosotras sobre el campamento Cerro León no tiene que ver con el guerrero, su arma y su uniforme. Nosotras encontramos otras formas de relatar historias que tienen que ver con guerras; cantamos desde perspectivas que están invisibilizadas", explica María.

"Si tenemos un jurado que tiene 6 personas y una sola es mujer, por supuesto que en la mesa del jurado ya no hay paridad. ¿Cómo pretender así que se piense en criterios de inclusión? Ahí nadie va a decir 'esta canción a mí me representa, yo quiero que esté' porque a los hombres no les representa lo que cantamos nosotras", cuestiona en relación al jurado integrado por Juan Carlos Dos Santos, Diego Sánchez Haase, Johannes Krohn, José Miguel Echeverría y Alejandra Velázquez.

"No digo que sean sexistas. Lo que no hay es criterios de inclusión. Para saber juzgar hay que tener una mesa paritaria. Yo le diría a la SNC... Lizza Bogado es una experta en música popular, una cantautora que todo el mundo reconoce. Ella bien podría estar en la mesa evaluadora y se va a sentir emocionada de escuchar mujeres cantándole a mujeres", sugiere.

"Las mujeres que participamos no estamos donde deberíamos estar. No quiero que esto se vea como un plagueo. Es para que esto sea más participativo y que haya más motivación para las mujeres porque sinceramente ya no queremos participar de los concursos. Hay chiquitas de veintiún años que participaron de este concurso y se quedaron frustradísimas", aclara.

María y sus colegas también cuestionan la falta de criterios de la SNC a la hora de definir la trayectoria de los artistas postulantes, ya que tanto artistas emergentes como figuras consagradas de la música participaron sin diferenciación:

"Es tan pobre la cultura en nuestro país que hasta el artista más renombrado que lleva 20 años cantando, como es el caso de Hugo Ferreira (ganador del primer puesto), necesita participar. Yo no le diría a Hugo 'no te presentes' porque en serio los artistas necesitamos plata para sobrevivir a esta pandemia. Entiendo que se presente y por supuesto que va a ganar. Pero no hubo un criterio de decir 'tanto pueden ganar los emergentes y tanto los reconocidos'", criticó.

Mirá la entrevista completa aquí: