Así se enteró Gi Lesme que su peque Benicio Ortellado necesitaba anteojos

La arquitecta e influencer Gi Lesme y el conductor Carlitos Ortellado son padres de Benicio y Ofelia.

Esta semana Giselle compartió una bella foto de Benicio luciendo anteojos y relató el proceso de diagnóstico del pequeño, aconsejando a otras madres a controlar regularmente la salud integral de sus hijos:

"Él es mi superhéroe! Antes de empezar el cole fuimos con Benicio a hacer sus controles pediátricos, oftalmológicos y auditivos; fue cuando le diagnosticaron astigmatismo; por si acaso fuimos con otro doctor para una segunda opinión y efectivamente el diagnóstico era el mismo", empezó relatando.

"Benicio tiene un grado alto de astigmatismo, las indicaciones del doctor fueron: usar sus anteojos sí o sí todo el tiempo, hacer ejercicios ortópticos, estudios de la córnea, usar unas gotitas todos los días (no sabemos por cuanto tiempo) y también usar parches por dos horas cada día, de forma intercalada en los ojos (tampoco sabemos por cuanto tiempo) para que sus ojitos no sean perezosos y aprendan a trabajar de forma independiente", relató.

Según confesó, en un principio le costó lidiar con el diagnóstico de su hijo: "Al salir del oculista solo quería llorar, me acordé de todas las veces que de chica estuve con mi mamá recorriendo doctores porque no sabían qué tenía (también astigmatismo y miopía); una mezcla de emociones entre admirarle tanto a mi mamá y a la vez sentirme, sin querer, mala madre (aunque sepa que no es así), pero sabiendo que puedo hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarle a mi bebé", confesó.

Sobre la reacción de Benicio, dijo: "Los primeros días costaron, le hablamos a Benicio, le contamos el proceso y cada día al ponerle sus anteojos, parches y gotitas le explicábamos que todo era por su bien. Hoy él se despierta buscando sus anteojos (dice que ve perfecto con ellos y nada sin ellos) busca sus gotitas y a la tarde su parchecito, el es mi campeón", celebró.

Gi cerró el posteo con un consejo: "Mamis y papis, nunca duden de la importancia de los controles en los niños y nunca duden de sus hijos, porque ellos pueden todo!", finalizó.