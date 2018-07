EmojiDay ¿Qué pasó con la solicitud para que Unicode incorpore el emoji del tereré?

En noviembre de cada año, el Consorcio Unicode, integrado por representantes de Microsoft, Apple, Adobe, Google y Facebook, entre otros, recibe solicitudes provenientes de diversos rincones del mundo, justificando la necesidad de incorporar nuevos emojis a los que ya conocemos. De las miles de solicitudes que recibe el comité, luego de 4 meses de revisión alrededor de 120 pasan un primer filtro pero finalmente solo son aprobados, diseñados e incorporados el año siguiente a todos los dispositivos que conocemos entre 20 y 30 nuevos emoticones.

En 2016, un paraguayo llamado César Montiel inició una juntata de firmas buscando un sustento para demostrarle a Unicode que los paraguayos ansiábamos que nuestra bebida típica tuviera un emoticón que la representara. El objetivo inicial de César era juntar 1.000 firmas en la web Change.org, pero grande fue su sorpresa cuando terminó superando las 6.000.

Terere emoji (2).jpeg

Para demostrarle a Unicode que el emoji del tereré no era un simple capricho suyo sino un sueño para muchos paraguayos, a las firmas agregó otros documentos, como la foto del Papa Francisco tomando tereré durante su visita al país, el reporte de la cantidad de veces que el término 'tereré' es buscado en Google e imágenes que mostraban el alcance masivo y popular de nuestra bebida.

Lamentablemente, el pedido de César no fue aprobado –"Si rechazan tu propuesta no te avisan, solo te enterás si se aprobó", le explicó a PrimiciasYa Paraguay– pero eso no lo hizo darse por vencido. En noviembre del año pasado volvió a intentarlo, y planea enviar una nueva solicitud el próximo mes de noviembre. ¿La tercera será la vencida? "Argentina presentó el emoji del mate como tres veces y recién ahora se filtró que podría ser aprobado", contó esperanzado.

Todo apunta a que tendremos que seguir esperando el visto bueno de Unicode.