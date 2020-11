Elena De Troya venció al covid y nos cuenta cómo cambió su vida

La conductora de radio y tv admite haber estado lista para ser derrotada por el covid y tras superarlo envía un contundente mensaje a los no creen en el virus.

Estos últimos días Elena De Troya fue dada de alta de su internación tras dar positivo al coronavirus y mantener secuelas. La misma había anunciado el resultado de sus pruebas el pasado 4 de octubre por las redes sociales, y 14 días después había declarado que volvió a la vida.

Si bien había demostrado una mejoría, al parecer las secuelas del virus no la hicieron pasar un buen rato, tanto así que su salud decayó y fue internada de nuevo.

Tras ser dada de alta, la comunicadora habló para Primicias Ya y nos contó cómo esto cambió su vida y aprovecho para enviar un mensaje a las personas incrédulas.

¿Ya estás 100% curada del covid?

- Si, del covid Gracias a Dios si! Para mi es volver a nacer! Volver a disfrutar de poder hablar, reír, caminar, porque ni dormir bien pude en mucho tiempo por mi dificultad para respirar! Fue horrible pero Dios me quiso con vida!

¿Que fue lo que te llevó a internarte de nuevo?

- Este fin de semana estuve de nuevo internada por secuelas que el covid dejó en mi cuerpo, como vómitos y flojera muy fuertes, al punto de no poder sostenerme y quedar completamente débil y sin previo aviso, y eso que ya estoy medicada y estoy cuidando todo lo que como pero aún así fue desesperante y más por que la ambulancia que pedí nunca llegó! A Dios gracias fue mi prima quien llegó desde San Antonio a socorrerme!

¿Dejo alguna secuela física o emocional en vos?

- Secuelas físicas: mareos, cansancio extremo, aún dificultad para respirar al 100%, de mis 3 programas de radio estoy pudiendo hacer 1, estoy volviendo progresivamente y desde mi departamento (las transmisiones) como me pidieron los médicos. Emocionales: lloré muchísimo! El miedo es terrible y mira que vivo sola, estoy acostumbrada a cierta soledad pero el aislamiento en sí es muy duro. La verdad es que el día que fui al ineram fui totalmente entregada a Dios y pensé que no saldría más del hospital... sentí como que toda mi vida la pude ver en minutos...y con todo estaba en paz, con todo lo vivido... estaba lista, soy creyente y sin dudas eso me ayudó a superarlo todo.

¿Vas a donar plasma?

- Me encantaría poder hacerlo, solo que los médicos me pidieron esperar que salga de estos síntomas (secuelas) tan fuertes para hacerlo.

¿Que le decís a esos que no creen en el virus?

- ¿A los que no creen? Que respeten. Que se respeten. Que den gracias a Dios que si bien pueden ser asintomáticos y no saberlo o a los que les tocó solo con una pequeña gripe, les pido sólo respeto, empatía y humanidad. Hay demasiada gente que la sigue pasando muy mal y sigue batallando contra este virus. Gente que perdió a sus seres queridos en el mundo entero. Para mi sin dudas es un llamado de Dios con megáfono para todos... para darnos cuenta que nunca tuvimos el control, que él lo tiene. Dejé muchos proyectos en espera por esto, televisión, propuestas para redes y también un programa nuevo de radio, incluso durante mi reposo me llamaron con propuestas y uno solo quiere correr a hacer lo que uno ama, pero la salud está primero y es un enorme regalo que Dios nos da. Envío mucha fuerza y muchísimas bendiciones a todos los que siguen batallando. Que sepan que ante todo Dios nos ama y aquí estamos solo de paso.