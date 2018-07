El Rasta nos eligió para responder al rumor que lo vincula sentimentalmente a un Diputado

Luego de hacerse pública la demanda por filiación que entabló contra una conocida ex modelo y conductora de TV, Christian 'el Rasta' Giménez dice estar siendo víctima de una campaña de desprestigio.

El bailarín y cronista de TeleMbopi incursionó hace unas semanas en el sector gastronómico, y en un programa de farándula lo acusaron de haber obtenido esos recursos a cambio de favores sexuales. El Rasta no solo lo niega todo, sino que lo atribuye a un complot en su contra: "Primero dijeron que mi novia actual armó la pizzería; ahora dicen que un diputado y mañana seguro dirán que Xuxa me ayudó. Tienen que ponerse de acuerdo para no confundir a la gente", ironiza.

Sobre el origen de su negocio, cuenta: "Comencé en enero con un amigo que es maestro pizzero. Lo habíamos contratado para el cumpleaños de 15 de mi sobrino; me gustó su trabajo, le plantee el negocio y le metimos para adelante".

Por eso la acusación vertida en "En Boca de Lobos" le molestó tanto: "Fue un comentario desubicado e irresponsable por parte de quienes lo dijeron, y sé de dónde viene la mano. Bueno, la gente también se da cuenta. Y sobre el supuesto diputado, me encantaría que me lo presenten así le termino la casa a mamá y dejo de hacer personalmente el delivery en mi pizzería", bromea.

Sin dar nombres, el ex participante de Baila Conmigo Paraguay relaciona estas acusaciones con la poderosa familia a la que está enfrentado por un caso de filiación. En su cuenta de Instagram, el mediático dijo haber recibido amenazas de parte del manager de la mujer a la que demandó.

Christian El Rasta posteo.jpg

Al preguntarle si cree que esa gente seguirá intentando perjudicarlo, es categórico: "De seguro que esto continuará. Pero la gente no es tonta, acá todo es más que evidente. Y como dije en mis redes, el sol no se tapa con un dedo".

Christian no descarta la posibilidad de demandar al programa de TV que lo vinculó al Diputado de iniciales "C. N.": "Estoy hablando con mi abogado; en el transcurso del día definimos eso".

El Rasta recalcó que no puede hablar con los medios sobre la demanda de filiación que lo enfrenta a la ex modelo, pero advirtió que no tiene pensado retirarla hasta comprobar si la niña en cuestión es o no su hija: "Por lo pronto estoy tranquilo y firme en mi decisión; la verdad siempre sale a la luz", finalizó.