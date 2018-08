El programa de La Tota Santillán en Paraguay inició la cuenta regresiva

Tras años al frente de programas argentinos dedicados al mundo de la cumbia como 'Pasión Tropical' y 'Pasión de Sábado', Daniel La Tota Santillán desembarca en Paraguay para conducir 'A Pura Música' junto a la ex modelo Fabi Martínez y el cantante Diego Percy.

"Será un programa musical muy distinto de los que conocemos porque no va a abarcar solamente cumbia sino todo tipo de música: folclore, rock... Y además de tocar, el artista principal de cada banda va a bajar la 'escalera de la fama' para compartir una charla descontracturada con nosotros", adelanta Diego Percy.

PrimiciasYa Paraguay quiso saber cómo encontraron a 'La Tota' Santillán sus futuros compañeros de elenco, ya que el argentino acaparó unos meses atrás los titulares de la prensa de su país con noticias que hablaban de desequilibrio mental, violencia doméstica y hasta del robo de mercadería de una tienda.

"Ya conocí a La Tota y es una persona super tranquila y sumamente centrada, el trato es muy agradable. Daniel está abierto a empezar de cero en un país que él sabe que lo va a adoptar porque tiene carisma. Es una persona muy cálida que lastimosamente tuvo que pasar por situaciones sumamente desagradables por las que nadie quisiera pasar. Fueron situaciones que lo marcaron; yo ya estoy al tanto pero evidentemente no puedo hablar. Aparte, eso no impide que él pueda empezar hoy este nuevo proyecto", admite Fabi Martínez.

Percy, sin embargo, prefiere no ahondar en el tema: "Realmente no me meto en la vida privada de la gente. Sé que es una buena persona; la Tota es un niño grande, un ser con un gran corazón. Todo eso fue un invento. Puedo asegurar que conociéndole es una excelente persona".

'A Pura Música' se estrenará en la RPC el sábado 1 de septiembre e irá de 13:00 a 15:00 horas por lo menos hasta febrero del año próximo: "Pero la idea no es que el programa dure 6 meses sino que dure años", promete Diego, quien además de co-conductor será el cantante de la orquesta estable del show.

En lo que respecta al rol de Fabi en el programa, tras integrar otros proyectos de la RPC como 'Mundos Opuestos' y 'No Pierdas el Billete', éste será su debut como conductora: "Estoy sumamente emocionada por esta oportunidad porque si bien vengo trabajando hace muchísimo tiempo dentro del medio, nunca tuve la oportunidad de presentarme oficialmente como conductora. Este equipo se tomó el tiempo de elegirme y decidir trabajar conmigo. Ellos me van a enseñar, voy a crecer muchísimo", celebra la mediática que además de incursionar en la conducción estudia para convertirse en chef.

Cada emisión de 'A Pura Música' tendrá de 3 a 4 bandas o artistas invitados. Para el programa debut ya confirmaron presencia 'Ulises Yambay y La Retro Cumbia' y Fer Pérez. En lo que respecta a las bailarinas, según Diego "serán chicas muy lindas con vestuario muy cuidado porque no queremos que muestren todo", finalizó.