Según relató en exclusiva para PrimiciasYa Paraguay, la zona -barrio Centro, Mariano Roque Alonso- amaneció sin electricidad debido a la caída del árbol: "Anoche vinieron los bomberos pero necesitaban la presencia de los agentes de la Ande para cortar el árbol. Como eso no ocurrió el árbol sigue en la calle cubriendo la vereda. Yo estoy bien, no me pasó nada; de hecho no me percaté durante la noche que el árbol había caído por la tormenta sino recién esta mañana, cuando me preparaba para ir al canal", relató.





A24 Paraguay y América TV Paraguay. El periodista actualmente integra el plantel de comunicadores de

El ex periodista de Latele se llevó una sorpresa esta mañana cuando quiso salir del departamento donde reside para iniciar la jornada laboral: el comunicador se encontró con que la tormenta de la noche de ayer había tumbado un frondoso árbol sobre la muralla que rodea el condominio de departamentos donde vive.