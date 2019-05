¡El 'Mono' Amuchástegui vuelve a la TV paraguaya!

Mono Amuchástegui debutaron en la Rock and Pop, de allí pasaron a Venus y se consolidaron en radio City. En 1996 una carismática dupla de conductores argentinos llegó al país y revolucionó la manera de hacer radio. David Kavlin y eldebutaron en la Rock and Pop, de allí pasaron a Venus y se consolidaron en radio City.





Claudio Villarruel para hacer TV en su país. El mismo éxito tuvieron en televisión; tal es así que en 2001 fueron convocados por el productor argentinopara hacer TV en su país.





De regreso en Paraguay, el Mono habla en exclusiva con PrimiciasYa sobre un nuevo proyecto televisivo que se emitirá en las pantallas de América TV.





Estos últimos años te mantuviste alejado de los medios. ¿A qué se debió esa decisión y cómo te sentís ahora que estás de regreso?

En realidad me alejé porque creo que cada cosa tiene su tiempo y quería hacer algo desde el lado de la producción para dejar paso a gente joven y talentosa, pero muchas personas me consultan por qué no hago más radio y TV y eso me motivó. Además que mi hijo Ignacio nunca pudo ver ningún programa que hice, ya que era muy pequeño.





¿Cómo va a ser tu participación en Las Mañaneras? Hablanos de tu segmento en el programa. Lo mío intenta ser algo desde el entretenimiento. Voy a presentar en 'Mañaneras' un segmento que se llamará 'CNN: Casi noticias normales'. Con curiosidades que salen de las noticias de la ciudad, el país y el mundo, para intentar sacarle una sonrisa a la teleaudiencia.

De todos los programas de radio y TV que condujiste en Paraguay, ¿a cuáles recordás con más cariño y nostalgia?

Todos los programas generan en mí una alta dosis de nostalgia porque cada uno tuvo una particularidad. Fui socio fundador de la Rock and Pop con un programa que se llamó 'Radio So'o'; en radio Venus el programa se llamó 'Gracias por molestar' y nos hizo muy populares, pero donde más cómodo me sentí fue en el programa 'Molestia aparte' de radio City. Cómo olvidarme del segmento 'cachaquero y soñador' o 'pasaba por ahí'... (risas) Antes los teléfonos públicos tenían un número y nosotros llamábamos dando consignas a la gente, fue muy divertido! Y en tele hicimos 'Anochecer de un día agitado', programa que fue un icono para su época. La presentación la grabamos en fílmico con Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia y costó 25 mil dólares! Tuvimos mucha vanguardia para la época, éramos un grupo de soñadores.

Embed

Pero un buen día dijeron adiós y se volvieron a la Argentina. ¿Qué estuviste haciendo en los medios de allá desde que aquí te perdimos el rastro? Trabajamos en Telefe, primero como productores creativos de los programas 'Gran Hermano' y 'Susana Giménez', y después como conductores de 'Vale la pena' los sábados al mediodía. También trabajamos en radio Rivadavia de Buenos Aires en un programa que se llamó 'Circo Parlante' de lunes a viernes. Además hice teatro con Jorge Corona y stand up.

¿La dupla con David es cosa del pasado o existe la intención de volver a trabajar juntos alguna vez?