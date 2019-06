Cuántas veces cometemos la imprudencia de regalar a nuestra pareja algún objeto preciado, convencidos de que el amor es verdadero y durará para siempre... hasta que todo termina y nos arrepentimos de haberlo obsequiado. ¿A quién no le pasó?

Fati Fernández es una de esas personas. La bella actriz decidió hacer uso de las redes sociales para enviar un mensaje a su ex pareja, con la esperanza de recuperar un objeto muy preciado para ella.





"Mi ex todavía tiene una foto original mía de cuando era bebé que le di en el colegio! 500 veces ya le pedí que me devuelva y ñembotavy el tipo! Encima me sigue en tw. Si leés esto devolveme que antes de casarte, nde desgraciado infeliz", posteó con humor la actriz y cantante en su cuenta de Twitter.





Esta publicación generó revuelo entre sus seguidores, quienes se prendieron al juego y a través de la red social empezaron a reclamar con divertidísimos tuits a sus ex parejas los obsequios de valor -económico o sentimental- que lamentan no haber recuperado.