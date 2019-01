El descargo de Mario Bracho: "Quiero recordarles que mi apellido no es Abdo Benítez"

El histórico cronista y presentador de canal 9, Mario Bracho, realizó un simpático descargo en Facebook.





El comunicador expresó con estas palabras su impotencia ante las llamadas que recibe de gente pidiéndole ayuda:





“Amigos, quiero recordarles que mi apellido es Bracho y no Abdo Benítez. Problemas de agua, me llaman a mí, problemas de luz, me llaman a mí. Problemas de salud, me llaman a mí. Problemas de cualquier índole y me llaman a mí... Llámenle na un poco a mi tocayo si fue él quien les prometió días mejores, no yo. Che ningo che problema hetave pende hegui, pero hacemos lo que podemos”, expresó el comunicador.