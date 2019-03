¿El cantante Sergio Denis predijo su accidente?

Sergio Denis continúa internado en gravísimo estado en el Hospital Ángel Padilla de Tucumán, luego de caer desde el escenario hacia un pozo en pleno concierto y quedar al borde de la continúa internado en gravísimo estado en elde Tucumán, luego de caer desde el escenario hacia un pozo en pleno concierto y quedar al borde de la muerte

Lo más significativo del accidente del artista argentino, más allá de su delicadísimo estado de salud es el relato del cantante durante una entrevista en el programa "Tardes nuestras", en noviembre del año pasado.

Durante los 17 minutos que pasó sin signos vitales en un hospital paraguayo, luego de sufrir un infarto en 2007, Denis parece haber visto un adelanto del trágico accidente que podría costarle la vida.

"En esos momento vi que estaba en un recuadro negro que tenía una ventana y yo estaba insultando a la muerte y al diablo. De tanto pelear porque no quería estar ahí, volví", recordó.

"Me dijeron que en esa ventana están los espíritus malignos. Antes de regresar a la vida, había tenido una imagen donde me caía de un tablón hacia la muerte, era un espacio negro y yo quería parar, pero no podía", recordó.

Este miércoles Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán, contó las últimas novedades sobre el cuadro del cantante y aseguró que Denise "mostró un agravamiento en su estado".

