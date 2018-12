"El amor de mi vida": Así suena lo nuevo de Salamandra

Pietro Scappini, co-director de "Leal" con años de experiencia en el rubro audiovisual. En el videoclip aparecen los integrantes de la banda interpretando la canción en un ambiente intimista, casi en penumbras, con mucha emoción. El material fue dirigido por, co-director de "" con años de experiencia en el rubro audiovisual. En el videoclip aparecen los integrantes de la banda interpretando la canción en un ambiente intimista, casi en penumbras, con mucha emoción.





"El amor de mi vida, el mejor abrazo. Los mejores sabores que en mi vida he probado. La ilusión de lo eterno en la vida de paso. La piedad de los dioses, de rodillas implorando si me pudieran salvar para encontrar la fuerza que se me ha apagado... para entender tu ausencia y seguir caminando", dice la emotiva letra de la canción.

Lejos de lo que podría pensarse al escuchar la canción,esta vez no le canta al amor de pareja sino al amor familiar:, dice la descripción del video en Youtube.