Echaron a Michelin Ortiz del SNT

Mediante un mensaje puntual en su cuenta de Twitter, Michelin Ortiz comunicó que está oficialmente desvinculado del Sistema Nacional de Televisión 'SNT' luego de doce años de servicio.

"Agradezco al Canal 9, a los directivos y a todos los compañeros por estos maravillosos 12 años y a la querida audiencia, que me permitió ingresar a sus hogares, no es un adiós es un hasta luego, desde hoy ya no pertenezco a La Mañana de Cada Dia , gracias totales" expresó Michelin en el tweet.

En conversación con Primicias Ya, nos cuenta más detalles de esta sorpresiva definición.

Michelin, te vas de canal 9 ¿Porque?

- Así es, después de 12 años, creo que es porque ya no necesitan más de mis servicios profesionales.

Entonces ¿Te desvinculan?

- Sí

En tu redes sociales publicaste una foto con Yolanda Park y Mario Ferreiro citando que son los mejores profesionales que ha tenido 'La Mañana de Cada Día'. ¿Fue por eso... se molestaron?

- Jaja, no para nada es eso, y me mantengo en eso, los mejores profesionales...

¿Que se viene ahora para Michelin Ortiz?

- Dios quiera y pronto vengan nuevas propuestas.

Solo hace días Michelin Ortiz estuvo celebrando los cincuenta y cinco años del SNT en sus redes sociales y hoy ya se encuentra fuera del mencionado canal.