"Noviazgo" de Rico Comidita y Javier Torres fue montado por Domingo Coronel

Según la mediática, la producción del programa "Me quiero casar" sabía que ella y Javier Torres no eran pareja.

En un vivo de Instagram Liz Carolina Galeano, más conocida como "Rico Comidita", confesó que su participación en el reality "Me quiero casar" fue montada por el productor del ciclo, Domingo Coronel.

"A mí me llamaron de la producción, me dijeron que me querían en ese programa con un novio y me dieron 24 horas para responderles", contó Liz en la transmisión.

Sobre Javier Torres, el "novio" que presentó en el formato, confesó: "Yo le llamé a Javier y le dije que me llamaron del programa y le propuse: '¿No querés estar conmigo en el programa fingiendo que somos novios?'"

Según Liz, Javier aceptó el trato por sus ganas de salir en televisión.

En el vivo, la joven aseguró que Domingo Coronel estaba al tanto de la farsa pero que les pidió que siguieran el juego.

Tiempo después Javier quiso dar un paso al costado, pero fue amenazado por el propio Coronel: "Si vos hacés eso vas a perder muy grande porque ella tiene muchos seguidores que le quieren y todos te van a venir encima", fueron según Rico Comidita las palabras del productor.

La participación de ambos en el ciclo terminó cuando la producción decidió expulsarlos alegando que habían descubierto que nunca fueron novios de verdad.