"Te disparé": Escuchá lo nuevo de Danna Meza

Danna Meza saltó a la fama 3 años atrás de la mano de "Tu Secreto", primer tema que compuso y difundió en las redes logrando una rápida viralización.

Su siguiente gran oportunidad llegó en 2018 cuando fue convocada para crear e interpretar el tema "Vencer o Morir" de la banda sonora oficial de la taquillera película paraguaya "Leal".

El videoclip de esa canción superó las 100 mil reproducciones en Youtube.

Ahora Danna vuelve a estar de estreno. La cantautora lanzó "Te disparé", tema donde le confiesa a alguien que no logra enamorarse y que prefiere poner fin a la relación.

"Llegué a la conclusión de que no te puedo amar. I'm sorry pero soy real; no me importa que de mí hables mal. Podés llorar, zapatear, pero mi mente no vas a cambiar. No me trates de manipular, ese juego no quiero jugar. Sorry for hacerte llorar pero en la vida hay que avanzar. Yo te digo una cosa baby: hay que disfrutar", dice parte de la letra escrita por ella.

La canción salió con su respectivo video.

Miralo aquí: