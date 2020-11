Diego Martínez revela el caos por el que pasó tras el temporal

Diego Martínez se ausentó sorpresivamente de su programa "América Noticias" el día lunes, que según los rumores en los pasillos del canal, tendría que ver con el temporal del sábado por la noche.

En conversación con nuestra redacción, el periodista confirmó que exactamente ese fue el motivo.

Varias localidades fueron las afectadas directamente por el gran temporal que se registraba el pasado sábado en horas de la noche. Árboles y columnas caídas, casas destruidas y hospitales sin energía eléctrica fueron solo algunas de las más destacadas consecuencia de la tormenta. Vientos que según la Dirección de Meteorología superaron los 120 kilómetros por hora.

En su caso, el periodista Diego Martínez nos contó que perdió parte del techo de su vivienda y que el hecho había ocurrido cuando él no se encontraba en el lugar.

"Este temporal me afectó solo materialmente. Tuve, básicamente, daños en el techo de la casa. Por la forma en que quedó, parecía que del cielo cayeron meteoritos. La tormenta me tomó en la calle, no en mi casa. Al llegar, veo los destrozos como vi en otros lugares, y junto a la familia, rescatamos lo que se pudo. Tuvimos una gran muestra de apoyo y solidaridad. Tener acompañamiento aliviana la carga" confesó para Primicias Ya.

En cuanto a su ausencia en el programa de noticias de América Tv explicó que se encontró en la obligación de no asistir debido a las circunstancias.

"El día siguiente del temporal, en conocimiento y con la venia del departamento prensa del canal, me ausenté para continuar con una mudanza parcial. Había mucho trabajo por hacer con aquello de sacar muebles y electrodomésticos, además de secar otras cosas de valor. Fue un día de ratificación con familiares y amigos que nos dieron una mano. Sin dudas, un temporal así desnuda problemas a nivel país, pero, al mismo tiempo, nos arropa de valentía ante lo imprevisto."

Diego Martínez aprovechó para confesar que lo ocurrido no le sorprende, y aseguró que esto es algo de esperarse en este país.

"He pasado por peores catástrofes, pero cabe reconocer que no es agradable pasar por ninguna lluvia aquí en Paraguay, porque nuestras calles se convierten en una trampa mortal con cada tormenta."