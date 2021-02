¿Diego Martínez ahora será fit y musculoso? 

El comunicador de América Tv se mostró en las redes sociales sorprendido de sí mismo al usufructuar un local de entrenamiento físico, acción que según explicó jamás lo había hecho.

"Llegó el día en el que mi timidez dejé caer a la puerta de un gimnasio que hasta hoy, en ningún otro sitio similar, pisé antes" expresó en su cuenta de instagram ya adjuntando su primera foto entrenando.

Nos pusimos en contacto con el periodista y charlamos con él un poco más de esta experiencia, tal vez común para muchos, pero evidentemente demasiado nueva para Diego Martínez.

¿En serio es la primera vez que vas a un gimnasio?

- En algunas ocasiones sí estuve en un gimnasio, pero solo por cuestiones comerciales o de coberturas de prensa, mas no para un fin particular, como para trabajar mi físico. De hecho, hasta ayer no me llamaba la atención. Siempre fui de perfil bajo, sencillo, de ir a las plazas o parques, pero a un gimnasio, no. Esta es la primera vez que, con un propósito personal, voy a un lugar así. En lo que soy disciplinado hasta hoy es en los encuentros de fútbol. El primer día que visité me sentí raro. ¿Por dónde empezar? Era la pregunta clave.

¿Ahora vamos a esperar a un Diego Martínez fit y musculoso?

- (risas) No. Para nada. No es lo mío. Solo busco sentirme físicamente bien, corregir algunas imperfecciones. De hecho, hace tres años bajé 13 kilos y así me sentí bien. Mantengo una dieta que no me cansa, o sea de lunes a sábados consumo arroz con alguna variedad de pollo, y los domingos carne roja. Dejé atrás el azúcar, el pan, la grasa, la gaseosa y otras cosas que me inflaban.

¿Te estás poniendo en forma para las chicas o es una cuestión de salud?

- No busco impresionar a nadie, busco sentirme bien conmigo mismo. Si en este lapso a alguien le cae bien lo que hago, me alegra, y si le sirve para algo positivo, adelante; si a alguien le cae mal lo que hago, lo respeto, pero lo ignoro. Simplemente quiero sentirme bien.

¿Qué te está pareciendo la experiencia hasta ahora?, ¿Cuesta?

- La experiencia es nueva, interesante, desafiante y visionaria. Un día vi cómo a una gran mujer, a la que llamó “Chichita” impactó el gimnasio. Le hizo tanto bien, que, aunque me resistía a ir a un gimnasio, hoy le sigo paulatinamente los pasos. Ella es genia en todo. Ir a un lugar así, es sinónimo de disciplina, deseo y determinación. Estas tres “d” son el camino a cualquier éxito en todo ámbito.

¿Cuántas horas entrenas?

- En este momento, apenas llego a una hora en el gimnasio. Pero antes o después, hago caminatas y trotes por otra hora. Eso ayuda mucho. El fútbol que juego los fines de semana, ayuda enormemente.