Diego Boneta habló sobre la segunda temporada de Luis Miguel y reveló el consejo que le dio el cantante

Diego Boneta en Argentina generó que muchos programas se peleen por tenerlo como invitado: Marcelo Tinelli intentó convencerlo para que cante en "ShowMatch". Sin embargo, el galán le dijo que no al animador de Marley para el especial que se emitió este martes por Telefe. La presencia deen Argentina generó que muchos programas se peleen por tenerlo como invitado:intentó convencerlo para que cante en "". Sin embargo, el galán le dijo que no al animador de El Trece , pero aceptó ser entrevistado porpara el especial que se emitió este martes por Telefe.





En él, el actor se refirió al futuro de la exitosa serie y reveló el consejo que le dio Luis Miguel por medio del cual evitó hablar de su situación sentimental.

"Llevo 16 años haciendo esto. Me ha ido bien pero he tenido momentos difíciles. No siempre es así. Una chica se tatuó hasta mi firma. ¡Yo no lo podía creer! Es una pasión y un furor que me encantan", arrancó a contar.

Sobre la segunda temporada de la serie, expresó: "Para mí lo más importante, independientemente de que pase, es que se haga bien. Y es algo que no se puede apresurar. Si se apresura, la calidad no va a ser igual", afirmó.

Luego recordó el inicio de su carrera en "Código fama", un reality mexicano. "Yo era pequeño. No sé si en la Argentina se hizo 'Operación Triunfo'...", le dijo a Marley. "Sí, yo conduje ese programa", dijo el entrevistador. Boneta, sorprendido, comentó: "Qué casualidad".

Más tarde, Marley intentó, sin suerte, indagar sobre el estado sentimental de Boneta, quien salió del apuro con un consejo del propio LuisMi: "Él me dijo: 'Cuando se hable de ti, que se hable de tu trabajo y no de tu vida personal'. Y le hago caso. Prefiero dejar mi vida privada, privada por ahora".

Finalmente, se mostró asombrado por su repercusión en nuestro país: "Cuando llegué quedé sorprendido. Muchas mujeres de todas las edades, mamás, hijas, hombres con sus novias, con sus hijas... Todos me piden fotos y me dicen que me admiran. Está súper cool el recibimiento de los argentinos", afirmó.

