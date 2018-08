Dibujó a Mario Abdo y señora y las redes estallaron: conocé a Mailén Aranda

Serena Mailén Aranda San Nicolás cursa el 2do. año de la Media. Según cuenta, el día del traspaso de mando estaba haciendo la tarea del colegio frente a la TV mientras su mamá miraba la transmisión de la ceremonia.

"Yo no estaba prestando mucha atención pero cuando llegó el presidente con la primera dama noté que ella era muy atenta con él, que le arreglaba el traje y que no se despegaban y me pareció lindo porque nunca vi algo así en un acto oficial. Me pareció algo hermoso y sentí que necesitaba plasmarlo en un dibujo porque eso es lo que hago: cuando algo me inspira necesito dejar fluir esa inspiración en un dibujo para no sentirme frustrada", explica.

Embed El amor, los gestos de cariño, el estar atento a cada detalle del otro.... eso es algo tan sublime que merece ser destacado y reconocido, por eso decidí preparar este dibujo en homenaje a Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira @MaritoAbdo @silvana_abdo ❤ pic.twitter.com/fMzlT9YqIB — Mailén (@Mailiaranda) 16 de agosto de 2018

Mailén cuenta que empezó a dibujar a los 2 años y nunca paró. Se confiesa autodidacta y revela: "Tenía pensado seguir una carrera tradicional en la facultad; antes de hacer ese dibujo no le tenía mucha esperanza al arte, pero después de lo que ocurrió estuve pensando y voy a seguir mi sueño y estudiar diseño gráfico o algo que tenga que ver con mi pasión".

El dibujo de Mario Abdo y Silvana López Moreira le tomó una hora de trabajo. "Lo subí a las redes sociales, un amigo lo compartió y enseguida empezó a tener un montón de retuits", recuerda. "Se difundió mucho y sé que su hijo menor llegó a ver".

Pero las críticas tampoco faltaron. Quienes sostienen que Mario Abdo, al reivindicar la figura de su padre reivindica la dictadura de Alfredo Stroessner, tildaron a Mailén de ignorante y la acusaron de ser una muestra más de lo poco memoriosa que es nuestra sociedad.

"En vez de valorar mi trabajo me atacaron diciendo que el dibujo promovía la dictadura y que perdía mi tiempo dibujándoles a ellos. No fueron críticas constructivas que me sirvan como artista. Yo crecí escuchando relatos sobre la dictadura de mi abuela y mi mamá, pero me gustaría que la gente no se aferre tanto al pasado y mire más hacia el futuro. Deberían darle una oportunidad al presidente", sostiene.

Algo similar escribió en su cuenta de Facebook, donde hizo un descargo respondiendo a los comentarios negativos que recibió: "En ningún momento toqué el tema de la dictadura o hablé sobre política. Aparte no sé si se dieron cuenta que soy una nena de 16 años que gracias al dibujo al menos pudo conseguirse un trabajo sin tener que ir a cometer un acto de delincuencia. No salgo de mi casa, no voy a fiestas, el poco tiempo que me sobra lo uso para dibujar porque hasta cuando más triste estoy me sube el ánimo. ¿Qué voy a estar hablando yo de política?", escribió.

Embed Buenas tardes para todos!❤ quería dejar esto en claro,compartan amor y no odio! pic.twitter.com/aiAILlWB1Z — Mailén (@Mailiaranda) 18 de agosto de 2018

Luego de su descargo, realizó una encuesta en Twitter preguntando a sus seguidores si recibirían de buena manera un nuevo dibujo de la primera dama, a lo que la gente respondió afirmativamente.

Embed En mis planes también estaba dibujar a la hermosísima primera dama con aquella vestimenta de encaje ju ( fué mi primera idea hasta que la cambié por la otra) pero siento que me van a acusar de stronista,ridícula o inclusive robarme debería? — Mailén (@Mailiaranda) 18 de agosto de 2018

